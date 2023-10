Todo por mi hogar: avance del capítulo de este martes

martes, 17 de octubre de 2023 00:00

Se acerca el final de la Segunda Temporada de Todo por mi hogar y de la mano de esto se viene un importante cambio en la ficción. Este martes, la novela turca de Telefe, cuyo nombre original es Kardeslerim, transita situaciones en los que la bronca invade a los personajes y los hace tomar fuertes decisiones.

En el capítulo de este martes, Doruk (Onur Seyit Yaran) y Berk (Recep Usta) llegarán hasta el supermercados donde Asiye (Su Burcu Yazgi Cos¸kun) y Aybike (Melis Minkari) empezaron a trabajar como promotoras. Allí verán que las chicas tienen dos compañeros y los celos serán inevitables.

"Ya hicieron amigos en el primer día", lanzará con ironía Doruk pero al ver la reacción de Asiye buscará desviar la atención. Luego tratará de justificar el motivo por el que está ahí. Ante esto Berk excusará diciendo que fueron al super para buscar comida para una fiesta que están organizando por la llegada de una tía del exterior.

Lejos de esto, Harika (Gözde Türker) increpará a Akif (Celil Nalçakan) porque él no respondió las llamadas pero además no hizo nada para sacar a su madre de la cárcel. "No me pidas que me tranquilice. Vas a explicarme ahora mismo qué pasó con mi madre, dónde está y qué ocurrió", pedirá la chica.

"El juez pidió que se quedara en custodia", comenzará explicando Akif y luego aclarará: "no hay de qué preocuparse. Se que no es lo que querías escuchar pero haré todo lo posible para ayudarla... esta vez no lo logré pero en la siguiente audiencia el abogado presionará al juez para sacarla".

Más tarde Harika se juntará con Süsen (Lizge Cömert) y le confesará que sueña con irse lejos y alejarse de esa manera de todos los problemas. "Estambul es una gran ciudad pero eso no hace que pueda olvidar mis problemas. Creo que sólo un maletín con dinero podría salvar mi vida ahora. Si lo tuviera, sacaría a mamá de ese lugar y después podríamos iniciar un nuevo camino juntas".