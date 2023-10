¿Qué causó la crisis entre Diego Leuco y Sofía Martínez?

martes, 17 de octubre de 2023 10:55

Tras más de dos años en pareja, Diego Leuco y Sofía Martínez transitan una crisis que pone en riesgo la continuidad del noviazgo. Si bien ambos son muy cautos y aseguran que el amor no se terminó, están caminando por una senda de separación pero nada está finalizado.

Así lo confirmaron ambos quienes rompieron el silencio y hablaron del momento que están atravesando. Uno más extenso que el otro al hablar, los periodistas decidieron dar información sobre lo que están atravesando pero no le pusieron el rótulo de fin de la relación sino un momento especial para "encontrar la vuelta" a la pareja.

“A pesar del amor y todo, a veces hay que intentar encontrarle la vuelta. Y estamos en ese momento", comenzó expresando Leuco ante la pregunta de Alejandro Castelo para LAM. Luego agregó que ambos estuvieron juntos en su cumpleaños.

"Tenemos una historia hermosa. Pero a veces no alcanza, no se puede, no es tan sencillo congeniar todo lo que hay que congeniar para estar juntos. Y estamos viendo cómo es la mejor manera de estarlo", agregó Leuco, quien actualmente conduce Antes que nadie, por Luzu TV.

En este contexto destacó que no tiene intención de mentir a la prensa sobre el tema porque se considera "transparente". "Como dijo ella, es un momento en el que estamos viendo cómo encontrarle la vuelta. No hay mucho más para contar. Nada que no le pase a todo el mundo. Se trata de ver un poco cómo enganchamos de nuevo como nos gusta estar, porque la verdad es que hay mucho amor".

PERO ¿QUÉ PASÓ?, ¿POR QUÉ ESTÁN EN CRISIS?

Ambos tienen trabajos muy demandantes y que generan mucha atención y tensión. Hasta hace unos días, Diego Leuco estuvo al frente de La Peña de Morfi con Jésica Cirio, y si bien su paso fue todo un éxito decidió no continuar.

Lejos de aquel paso televisivo, y con la demanda laboral siempre presente, el periodista reconoció que "estar en pareja" no es nada fácil en los tiempos que corren. "Yo la amo mucho, es una persona increíble y lo sabe todo el mundo. Así que es eso, tratar de encontrar la manera nada más".

Por su parte, Sofía se refirió a los rumores de que el trabajo haya sido el determinante. “A veces pasa, pero no fue esa la causa. La realidad es que él siempre me acompañó mucho a mí en todos mis trabajos. Y yo lo mismo con él. Al contrario, creo que es algo más de orgullo por lo bien que le va al otro y verlo realizado, haciendo lo que le gusta, que otra cosa”, finalizó la rubia.