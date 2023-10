Todo por mi hogar: avance del capítulo de este lunes

lunes, 16 de octubre de 2023 00:00

Todo por mi hogar, la ficción turca de las tardes de Telefe, transita momentos atravesados nuevamente por el drama y la desesperación. La novela, cuyo nombre original es Kardeslerim, se ve sacudida por hechos inesperados que generarán la salida de algunos personajes y el ingreso de otros.

En el capítulo del viernes pasado, Suzan (Ahu Yagtu) quedó detenida por una maniobra fraudulenta que hizo Akif (Celil Nalçakan) con su empresa. Eso empujó a la desesperación de Harika (Gözde Türker), quien decidió irse de la mansión.

En el episodio de este lunes, Harika irá a la casa de los Eren para contar lo ocurrido con su madre pero además para pedir refugio. "Acaban de arrestarla por culpa de Akif. No quiero estar bajo el mismo techo que él. No tengo donde ir hermano. Ni a nadie más que recurrir. ¿Crees que me pueda quedar con ustedes Ömer?", expresará la chica.

Más tarde, Akif irá a la comisaría para hablar con Suzan pero verá que se la están llevando los policías a la cárcel. En ese momento él intentará explicarle que lo que hizo fue para poder salvarla pero ella decidió cerrarle las puertas de su vida para siempre.

"Quiero que te pudras en el infierno... tu acabaste con mi vida. Me pusiste una trampa para salvarte. Por tu culpa mi hija está sola", apuntará la mujer quien le deseará "que pagues con sangre las cosas que le has hecho a las personas en tu vida. Eres un maldito".

Por otro lado, las personas a las que Akif les debe mucho dinero irán a su oficina para apretarlo y pedirle que devuelva lo que corresponde. "¿Qué está pasando Akif?, se rumorea que por tu culpa tu esposa está en una celda", lanzará uno de ellos, identificado como Selin.

"¿Quién dice esas mentiras?, ¿ustedes creen que sería capaz de algo así?", señalará Akif a lo que éste agregará: "entonces no es verdad que estás en quiebra". Pero el empresario Atakul reconocerá: "tengo un pequeño problema de dinero. Pero calmate se va a solucionar, relájate".

El hombre que está con Selin, Vedat, no se quedará conforme con esas palabras y se mostrará impaciente a la vez que hará una advertencia: "yo sí estoy preocupado, quiero mi dinero". Ante esto, Akif pedirá 5 meses para devolverles el dinero pero la respuesta será implacable.