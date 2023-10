Tras el tenso cruce con Andrea Rincón, Belén Francese publicó un polémico posteo

domingo, 15 de octubre de 2023 20:00

Belén Francese y Andrea Rincón vivieron un tenso momento en PH, Podemos Hablar y ahora la mediática lanzó unas polémicas declaraciones en sus redes sociales.

Fue este domingo cuando subió a sus historias de Instagram una tierna imagen por el Día de la Madre en la que puede ver a Francese dándole un beso a su hijo bajo el texto: “Feliz día mamitas, las amo”.

Noticias Relacionadas Andrea Rincón reveló su transformación espiritual

Luego, en el párrafo siguiente, agregó unas frases picantes que los fans interpretaron que serían para Andrea: “A exorcizar lo malo siempre uno mismo. ¡Fuera la gente violenta, chorra y mentirosa, patotera y con mala onda! Vibras oscuras, LEJOS”.

Por último, cerró: “¡Viva el amor y la libertad! ¡Viva la libertad! Y el único verde que uso es el de la esperanza. Por una Argentina mejor. Viva el amor”.

El tenso momento que se vivió entre Rincón y Francese

El cruce comenzó cuando el conductor les pidió a las invitadas que pasen al punto de encuentro quienes hayan vivido una fiesta inolvidable y, de las cinco mujeres que se encontraban, fue solamente Francese quien dio un paso al frente. Si bien al principio todo era risas entre ambas, luego la situación se puso tensa.

La mediática relató un momento ocurrido años atrás en la ciudad de Mar del Plata, en una fiesta de Moria Casán, cuando estaba recién separada y triste por su situación sentimental.

Francese detalló sobre esa fiesta que “ya era de día. Ella subió a hablar conmigo; charlamos y la pasamos muy bien. Fue muy divertida, muy inolvidable”, dijo entre risas y con miradas cómplices con Andrea, lo cual causó que los presentes malinterpretaran la situación. Además, antes de contar con detalles, Rincón le había gritado reiteradas veces: “¡No me quemés!”.

“Solo hablamos, ella estaba saliendo de una y entrando en otra. Yo subí y le pregunté: ‘¿Te lo volteaste? Contame todo’”, agregó Andrea, quien previamente había contado que Belén había estado con un chico esa noche.

Fue en ese instante cuando Andy le preguntó directamente a Belén: “¿Usted tuvo algo con Andrea en esa fiesta?”, a lo que ambas se negaron. “Yo no toqué ni una teta. No pasó nada esa noche”, agregó Rincón.

Ahí fue cuando la mediática dio unas declaraciones que dejaron atónica a la actriz: “Yo flasheé otra situación”. Al segundo, Andy aclaró: “Vos sentiste que Andrea te tiró onda”, a lo que Belén le respondió: “Yo sentí eso, pero por ahí me querías contener. Yo me ilusioné, siempre entendí eso, porque era de día, estaba mal. Me quedó confusa la situación”.

Si bien todo era risas en un momento, Rincón no quedó contenta con la declaración y se lo dijo frente a cámaras: “Sabés que no fue así, había más gente. ¿Lo estás inventando para mañana salir en los medios? Lo que vos estás haciendo no se hace. Yo no me lo merezco porque a vos no te hice nada. Si te equivocaste, pedime disculpas porque yo te estoy diciendo que no fue así. Vos no me gustás, nunca me gustaste”.

“Me tengo que bancar todo un programa pasándola mal no sé por qué, porque lo único que hice fue consolarte porque vos estabas mal”, agregó la actriz de ATAV 2.

“Yo lo conté genuinamente, Andrea. Vos lo sentiste así y te ofendió, y me decís que no es correcto que te lo diga. A mí me pareció divertido, nunca fue mi intención lastimarte. Jamás”, le respondió la vedette. “¿Es un pedido de disculpas, Belu?”, interpretó el conductor. “Yo te disculpo, pero sabé que no me gustaste nunca”, repitió Rincón.