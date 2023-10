Lo hizo de nuevo: Darío Barassi fue trending topic por su saludo del día de la Madre

domingo, 15 de octubre de 2023 15:27

El sanjuanino Darío Barassi elogia, cada vez que puede, a las mujeres de su vida. Tanto a su mamá, como a sus hijas y su esposa, el conductor de "Ahora Caigo" les dedica textos y frases que matan de amor a sus seguidores.

Este día de la Madre no fue la excepción y fue trending topic en la red social X (ex Twitter) por lo conmovedor de sus palabras. "Dejás muy alta la vara", fue uno de los mensajes recurrentes de los seguidores.

Este es su posteo en Instagram:

"Gorda mía. SOS una mujer excepcional.



Fuiste una novia divertida, aventurera, compañera, agitadora, contenedora y bomba. Crecimos juntos, nos mudamos, convivimos, viajamos, me arrodillé y dijiste que sí.

Lo que le escribió Barassi a la mujer uD83DuDE2DuD83DuDE2D la facilidad que tiene ese hombre de hacerme emocionar con lo que escribe — uD835uDC70uD835uDC93uD835uDC8AuD835uDC8FuD835uDC82uD83EuDEC0 (@Irilerda) October 15, 2023





Fuiste y sos una esposa única. Pilar, compinche, equipo, sensible, ejecutiva, pilas, sana, desordenada, friolenta y bomba. Amante de los desayunos en la cama y gran dormidora de series.





Pero finalmente llegó tu mejor versión, cuando pensé que más no se podía, te conocí como madre. Naciste, entre otros motivos, para ser madre. Te sale bárbaro, la rompes toda, es un don natural. Es tu mejor versión, te dejas atravesar por la maternidad y te mejora en todo sentido, convirtiéndote en, no sé, un ser humano superior. Sabes todos sus horarios, las peinas y no lloran, haces que coman sano y hagan 400000 actividades copadas, lográs calmarlas con solo un abrazo y el tarareo de una canción, las conoces, les das la seguridad y la contención que necesitan siempre, enseñas autonomía y libertad con naturalidad, sin culpas, sin carga, sos divertida, las vestís divinas, sabes cortarles las uñas y las medidas de cada remedio que hay que darles, sabes el nombre de todas las mamis, de todos los compañeros, de las profes. Las conoces como nadie, sos ley y permiso, sos límite y libertad.

cada vez que barassi le dedica algo a sus hijas o a la esposa y le dice cosas como "es con vos o no es" se me hace tan suavecito el corazon. el verdadero quien pudiera — ???? (@aylendanax) October 15, 2023





Superaste todas mis expectativas, sos única en este rol, sos escuela para mí y referente.

SOS el motor, sos la que hace que funcione, obvio yo ayudo, obvio hay abuelas y niñeras, obvio te podés agotar de vez en cuando, pero sos vos. Todo mi amor, respeto, admiración y agradecimiento.

Qué alta deja la vara Dario Barassi con las declaraciones de amor que le hace a la mujer uD83DuDC98uD83DuDE2DuD83DuDC98uD83EuDD27uD83DuDC98

me destruye — Loa ? (@biagiola_loa) October 15, 2023



Siempre lo dije, en el amor, en la vida y en la idea de tener hijos y formar una familia, es con vos o no es. ES CON VOS, o no es .



Te amamos, fuerte te amamos. Feliz día mamá! @luligomezcenturion