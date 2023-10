Virginia Da Cunha habló picante de la pelea con Lowrdez de Bandana

sábado, 14 de octubre de 2023 00:00

En los últimos días, rumores sobre dos ex integrantes de la banda "Bandana" las pusieron en el foco de la tormenta al involucrarlas en una aparente pelea, situación que hizo que una de ellas hablara al respecto, picante.

Se trata de Virginia Da Cunha y Lowrdez, entre quienes habría aparecido una grieta debido al debut dela primera de ellas como co-conductora de Tatu arte por un conflicto laboral.

En diálogo con Socios del Espectáculo, la rubia se refirió al respecto y aclaró: "Cero líos, cada una hizo un abordaje diferente”, en referencia al programa.

“Es un documental donde vamos a conocer en seis episodios varias de las capas de este mundo”, aclaró sobre su programa en referencia al que hizo Lowrdez. En este escenario, aclaró que conocía el trabajo de su ex compañera de banda: “De hecho, cuando me vinieron con la propuesta me aseguré de que sea algo completamente distinto”.

“Me inspiraba abordar el tema con una mirada más profunda, contar historias”, siguió. Y cerró: “Hay temas de biodcodificación, qué representa la piel en nosotros”.