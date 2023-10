"Se filtró...": Daniela Celis sorprendió a todos en redes sociales

sábado, 14 de octubre de 2023 11:27

Daniela Celis y Thiago Medina, exparticipantes de Gran Hermano (Telefe), aseguraron que transitan una etapa emotiva previo a la llegada de los gemelos. Sin embargo, la joven publicó un video en sus historias de Instagram y sorprendió a todos sus seguidores.

La ex Gran Hermano aclaró que "paso por acá para bajar un poco la ola, ya que se estaba filtrando una información de los bebés". Luego, sumó que "se filtró que yo había confirmado el género de los bebés, pero me causa gracia porque ni yo lo se todavía". La joven destacó que está transitando la semana 20 de su embarazo y no tiene ninguna confirmación, por ello advirtió a sus seguidores, y pidió paciencia.

Además, contó que, de momento, los bebés son muy pequeños y no tienen novedades al respecto. Daniela subrayó que "no crean todo lo que dicen". Vale destacar que Celis se mostró muy emocionada y afirmó que en cuanto tenga detalles lo revelará.

Vale recordar que Celis y Medina se conocieron en Gran Hermano y tras varias idas y vueltas lograron concretar un romance que sigue a paso firme. En las redes sociales, Daniela comparto el paso a paso de su embarazo y de los diferentes momentos que transita con Thiago.