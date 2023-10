Andrea Rincón habló tras su pelea con Belén Francese: "Muy grave"

sábado, 14 de octubre de 2023 00:00

Este sábado en la noche en PH: Podemos Hablar, se emitirá un programa que tiene como invitadas a Belén Francese y Andrea Rincón, sobre quienes se ventiló que tuvieron un filoso cruce frente a Andy Kusnetzoff.

Según adelantó la morocha: “Terminamos abrazadas, pero necesité que se aclare que lo que insinuó Belen no había pasado, porque no es real. Lo único que le dije es: “me lastimaste, por qué me hiciste esto”, contó.

Y agregó: “La verdad es que yo no la pasé bien. Yo estaba muy contenta, después de mucho tiempo me sentía bien”, relató la actriz en un móvil con Socios del Espectáculo.

“Ella pasó al punto de encuentro y dijo que compartió una fiesta conmigo, que ni siquiera porque ella estaba arriba con un chico”, explicó Rincón, que admitió haber estado en la casa. “Cuando el chico se va, ella no estaba bien estéticamente, entonces ella estaba triste porque el pibe la había dejado”, agregó.

En este sentido, dio su propia versión de los hechos: “Subimos varias personas, no solo yo. Por eso digo que es imposible que ella haya pensado que yo le quise dar un beso. Yo pensé que iba a contar de la fiesta, para mí no era una fiesta inolvidable y si era tu fiesta inolvidable, contá tus cosas, ¿qué me metés a mí?”, se preguntó.

“Es verdad, hubo consumo en esa fiesta... Yo pensé que hablaba de eso, porque la verdad es que nos la pegamos todos. No pensé que iba a inventar esto”, insistió. “Preguntáselo a Sol Pérez que estaba ahí y me dijo ‘tenés razón’. Todo el mundo vino y me dijo ‘es una desubicada’”, aseguró.

“Yo traté de no seguir porque sabía que esto iba a salir en todos los portales. ¿Por qué me tengo que bancar esto si fui a un programa con la mejor onda?”, se preguntó. “Ella dijo algo muy grave, que bajo su vulnerabilidad yo le quise entrar. Si yo fuera un hombre, ¿qué lugar ocuparía?”, cerró con tono de enojo.