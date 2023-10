En medio de una difícil situación, Jésica Cirio tomó una tajante decisión

viernes, 13 de octubre de 2023 00:00

Luego del escándalo que estalló contra Martín Insaurralde hace semanas atrás y que terminó por salpicar a Jésica Cirio, la co-conductora de La Peña de Morfi tomó una tajante decisión con la que busca protegerse.

En redes sociales, son cientos de comentarios de sus seguidores con opiniones diversas sobre el presunto, los que recibe la modelo sobre el supuesto caso de enriquecimiento ilícito, que la situación terminó por que se decidiera a hacer algo.

Según se pudo observar, en las últimas horas optó por bloquear las respuestas de los internautas en sus publicaciones.

Cirio volvió a hablar sobre su situación personal y judicial tras el escándalo con Martín Insaurralde, su exmarido. Denunciada e investigada por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, tuvo una charla mano a mano con Georgina Barbarossa que se reincorporó al ciclo de los domingos en Telefe.

Poco después de iniciar el programa le dijo: "Pasaste la peor semana de tu vida. Vamos a charlar. Vos quédate tranquila, vamos a preguntar todo lo que la gente quiere saber, y yo quiero saber. Tuviste la oportunidad de estar en el noticiero, pero creo que estabas un poco dura, como todo sorpresa. Una cosa bastante difícil, que estás transitando".

Ya a la mesa, Cirio destacó: "Fue muy angustiante me sentí defraudada, mucha frustración. Me enteré como todos del fin de semana, aunque ya en noviembre las cosas no estaban bien. Tuve sospechas, pero realmente no tenía confirmación de nada. Había cosas que no me cerraban, no me hacían feliz".