El cruce menos pensado: Andrea Rincón estalló contra Fátima Florez

La modelo, vedette y actriz Andrea Rincón criticó a la humorista Fátima Flórez por sus imitaciones. Dijo que no le gusta lo que hace y que siente que la ridiculiza. “A mí no me gusta lo que hace ¿puedo iniciarle acciones legales o algo así? Me ridiculiza”, expresó Rincón en declaraciones radiales.

“Que te imiten con parodia a veces puede estar bueno y a veces no te cae bien porque decís ‘yo no soy eso’. A veces roza el bullying. Susana lo que está sintiendo es que la tratan de tarada. Roza el bullying”, agregó.

“El imitador se arriesga a eso. Vos te estás riendo a costa del sufrimiento de otra persona. A la edad que sea, es bullying”, continuó con su argumento.

Luego, aseguró: “Cuando sos adulto, se ponen tu careta y empiezan a imitarte como un pelotu..., te están haciendo bullying”. “A mí no me gusta como que vos me cargues. Agarran las peores cosas”, concluyó.

Escándalo entre Belén Francese y Andrea Rincón

Andrea Rincón viene de estar en boca de todos luego de que se conociera que protagonizó un tenso cruce con Belén Francese en Podemos Hablar, en la edición que fue grabada este miércoles y se transmitirá el próximo sábado.

Escándalo total en estos momentos en la grabación de Podemos Hablar. Llanto y amenaza de abandonar la grabación por una anécdota que contó Belén y pensó que era divertida, pero no lo era...", contó la periodista Laura Ubfal.

Según explicó más tarde Jujuy Giménez en un móvil con LAM, Rincón reaccionó muy mal al comentario de Belén y se vivió un momento muy tenso en la grabación, que duró más de lo previsto por este tema.

“Estaban todos los invitados, Andy dice 'den un paso al frente los que tuvieron una noche increíble', una pregunta tranqui. Bueno, una de las invitadas, llamada Belén Francese, le dijo a otra de las invitadas, Andrea Rincón, 'ella me quiso levantar', así fresca”, detalló Ángel de Brito, revelando cómo inició el problema.

“Pasó la grabación y Rincón dijo 'no esperen, no puedo seguir porque me quedé mal con esto que acaba de contar'. No le gustó. Ahí se desbordó todo, quería aclarar la situación y la aclaró. Dijo: 'yo en esa época estaba mal, estaba en consumo y yo jamás te quise levantar, además me pareces horrenda, nunca me gustaste y me parece de cuarta'", le dijo la actriz.