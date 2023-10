Traicionada: avance del capítulo de este jueves

jueves, 12 de octubre de 2023 00:17

La desesperación desbordará en Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La novela transita momentos muy intensos con Asya (Cansu Dere) y Derin (Melis Sezen) secuestradas y con sus vidas corriendo gran peligro.

En el capítulo de este jueves, Volkan (Caner Cindoruk) será convocado a la Central de Policía para informarle el avance de la causa. En la ocasión, el comisario le mostrará una carta que encontraron los efectivos en la casa de Faruk, el hombre que secuestró a ambas mujeres.

En el escrito se advertirá que su intención era "proteger" a Asya de la "maldad" de Derin. Además refleja un gran odio sobre Volkan y a ambos como los causantes del dolor de la doctora. Es por esto que, en ese escrito, jura venganza y que actuará para devolverle la sonrisa a Asya.

"Él me dijo que me grabó besando a Derin para mostrárselo a Asya. Ese hombre está enfermo", señalará Volkan desatado en ira al conocer la verdad. Ante esto, el comisario reconocerá que Faruk estuvo internado en el hospital neurológico-psiquiátrico pero "no continuó su tratamiento".

Ante esto iniciarán un operativo con más policías destinados para la búsqueda. Paralelamente se le facilitará a Volkan las fotos secuestradas de momentos importantes de la vida de Asya para poder detectar todo aquella que pueda ayudar a la investigación.

Por otro lado, Bahar (Yeliz Kuvanci) llegará a la casa de Asya para hablar con ella y advertirá que no se encuentra allí. Inmediatamente se levantará la sospechas que algo anda mal con su ausencia y la preocupación de ella se sumará a la que tiene Alí y Volkan.