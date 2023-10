"Llorando desesperada": el mal momento de Julieta Poggio

miércoles, 11 de octubre de 2023 12:06

Julieta Poggio forma parte de la obra de José María Muscari, “Coqueluche”, que se presenta a sala llena en el Multiteatro Comafi con un elenco que también lo integran: Betiana Blum, Mónica Villa, Agustín Sullivan y Mario Guerci.

Pero este domingo, los espectadores se llevaron una sorpresa. Muchos de ellos van especialmente para ver a la joven que se hizo popular en Gran Hermano. Sin embargo, sus compañeros tuvieron que salir al escenario y explicar que Julieta aún no había llegado.

Al ver la desilusión de los espectadores, les ofrecieron devolverles el dinero. Pero ellos optaron por esperarla y permanecieron en sus butacas durante una hora y media hasta que finalmente apareció la actriz.

En diálogo con LAM, Poggio explicó que “no fue una irresponsabilidad. Estaba trabajando un domingo, hubo un choque en Panamericana, estaba cerrada Lugones, también Libertador, estaba todo cortado por el debate presidencial. Obviamente yo estaba en un estado en el que nunca me querrían ver, llorando desesperada. Pero por suerte la gente me esperó. Nadie se fue y pudieron disfrutar de ‘Coqueluche’ y se fueron todos con una sonrisa del teatro”.

“Estaba en un desfile en Escobar. Estaban todos los tiempos calculados, tenía un auto esperándome en la puerta. Pero bueno, fue un caos ayer la ciudad, no saben lo que era. Bocinazos, gente gritando, una locura”, detalló.

Luego llegó al teatro y dio lo mejor de sí: “Fue mucho, fue un drama. En ese momento dije: ‘Voy a hacerlo por la gente que me está esperando acá'. Me concentré, di lo mejor de mí y fue tremenda función, tremenda. Betiana Blum estaba esperándome en el escenario. Los del elenco se cagaron de risa y todos lo dimos como el triple que lo damos siempre, y salió todo bien, la verdad”.

“Es divino mi elenco, me re calmaron. Yo llegué en un estado feo. Me dijeron que me quedara tranquila... Obviamente me bajaron porque me conocen, yo soy muy responsable con mi trabajo, siempre estoy ahí, lista, preparada. Jamás me había pasado esto, jamás pensé que me iba a pasar y nunca más me va a volver a pasar en la vida. Pero bueno, nada, fue un caso de fuerza mayor. No es para tanto drama”, concluyó.