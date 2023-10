Kennys Palacio habló de un difícil momento entre Wanda y Mauro: "Él le tuvo que dar fuerzas"

miércoles, 11 de octubre de 2023 00:00

Kennys Palacio, estilista y amigo íntimo de Wanda Nara, habló del estado de salud de la mediática y contó cómo atravesó a su entorno íntimo el diagnóstico que ella recibió, semanas atrás.

Este martes, Wanda usó su canal en Instagram para compartir una foto íntima en la que se ve varios elementos médicos correspondientes a análisis que le realizan.

En ese marco y de visita en LAM, el participante del Bailando 2023, confesó: “Wanda está bien. Al principio, fue chocante; pero fue chocante para todos. Yo creo que Wanda sabe cómo afrontar las cosas".

"Creo que él fue el que le tuvo que dar fuerzas para que ella no caiga. Fue fuerte la noticia y fue fuerte para todos”, dijo respecto de las repercusiones del diagnóstico.

Y agregó: “Me acuerdo que ese día estaba por ir a Intrusos y a último momento me bajé porque si me llegaba a enterar de la noticia ahí…”.

Anteriormente, Kennys también había hablado de la situación y opinó: “Lo único que te puedo decir es que capaz leo o escucho que dicen cosas que no son, o pavadas, o que se atreven a opinar sin conocer ni esperar. Veo que todos tienen mucha libertad para hablar y opinar de ciertos temas y no esperan que la persona hable o no hable porque nadie tiene por qué decir algo que no quiere o no tiene ganas”.

“Hay muchas personas que hablaron muy libremente y cuando va a ciertos lugares piden que los cuiden, y no hacen lo que ellos piden”, cerró.