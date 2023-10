Escándalo y denuncia contra Got Talent: "Para mí Emir es un cuatro de copas"

miércoles, 11 de octubre de 2023 16:30

María Rosa Bustos, la mamá de Marcos, hizo un vivo para reprochar el trato del programa Got Talent Argentina con su hijo Marcos, de 16 años. La mujer aseguró que su hijo pasó a la siguiente etapa, pero nunca la televisaron.

“Estoy indignada. Vengo tragándome el programa del primer día que arrancó. En todos lados son comentarios espantosos. Hicimos ocho horas de cola en un casting, con un calor agobiante, gastando plata que no teníamos. Preparándose previamente un montón”, comenzó a relatar la mujer.

“Marcos ese día bailó y pasó. Tuvo tres sí y un no. El único ‘no’ fue de Emir. Para mí Emir es un cuatro de copas. Emir le dijo palabras horribles a Marcos. Por ejemplo, que entró como llevándose el mundo por delante, que era pedante. Hasta Lizy Tagliani (la conductora) saltó y me dijo ‘cómo se nota que no es alumno de Emir’”, siguió la mujer.

Luego en Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri, la madre del artista contó que su hijo se prepara desde que tiene 7 años. “Salieron las audiciones y él me dijo ‘quiero ir’. Te hacen firmar un contrato del que no te dan copia. Dice que quizás no pases a cuartos de final por decisión de producción, pero nunca dicen que no te van a televisar. Y en ese tiempo él no podía audicionar para otra cosa”, se quejó.

Got Talent Argentina pasó a la segunda ronda con los elegidos por el jurado integrado por: Emir Abdul, Abel Pintos, Florencia Peña y La Joaqui.