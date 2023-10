Eda y Serkan: avance del capítulo de este miércoles

miércoles, 11 de octubre de 2023 00:00

Los sentimientos van cobrando más fuerza en Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi, transita un camino en el que los protagonistas están distanciados pero con la pequeña Kiraz ganando el corazón de todos.

En el capítulo de este miércoles, Serkan (Kerem Bürsin) y Eda (Hande Erçel) tendrán una nueva charla a corazón abierto con Kiraz como tema central. "Años después nos encontramos y dices que tenemos una hija. ¿Qué esperabas que hiciera?, ¿que lo abandonara todo y me adaptara a su vida sin pensar ni medir las consecuencias?", lanzará él.

Sin embargo al escucharlo, ella recomendará sin más rodeos: "no esperaba nada, vete. Vuelve a tu trabajo, entierra la cabeza como un avestruz. Huye de todos los problemas y aléjate de aquí".

En la noche, ambos compartirán una cena con los arquitectos que trabajan en un ambicioso proyecto. Ambos verán en Eda y Serkan dos potenciales inversionistas para una obra pero también se dará el clima para hablar de temas personales. Y más tarde se generará el momento para luego charlar los dos a solas.

"Crees que fuiste la única que sufrió con toda esta situación pero no fue así Eda porque yo pensé en tía cada día desde que te fuiste", apuntará él a lo que ella corregirá: "eso no cambia las cosas porque tu no quieres asumir la responsabilidad. Por eso no te quiero en mi vida".

Finalmente, al terminar la noche, él le confesará el motivo por el que la abandonó: "El doctor me dijo que jamás podré tener hijos. Cuando supe que había superado el cáncer fui a ver al doctor y le dije que queríamos tener un hijo. Me dijo que era imposible, que por los medicamentos y quimioterapia no podíamos tener hijos. Kiraz es un milagro".