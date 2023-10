Traicionada: avance del capítulo de este martes

martes, 10 de octubre de 2023 00:46

Momentos de mucho drama atraviesa Traicionada, la ficción turca de las noches de Telefe cuyo nombre original es Sadakatsiz. La historia transita la desesperación de la mano de un secuestro y la locura de dos personajes que no miden consecuencias. Ya no sólo Derin (Melis Sezen) está cautiva sino que ahora Asya (Cansu Dere) cayó en la mano de dos psicópatas que sienten ser sus ángeles de la guarda y que están dispuesto a todo.

En el capítulo de este martes, Asya despertará en la habitación donde permanece secuestrada y verá que con ella está Derin amordazada. No dudará en desatarse y ayudarla para intentar juntas salir del lugar. "Ellos me secuestraron, van a matarme. Lo se. Me secuestraron", lanzará con desesperación Derin quien advertirá que Asya no está atada como ella.

"¿Fuiste tu quien hizo todo esto?, ¿fuiste tu quien planeó esto?, ¿planeaste esto con ellos?", preguntará la actual esposa de Volkan (Caner Cindoruk) con la voz quebrada y agregará: "pude escuchar lo que han dicho. Tu sólo quieres deshacerte de mi. Eso es lo único que buscas. Ellos dijeron que lo hicieron porque era lo que tu querías".

Tras estas palabras, Asya le aclarará: "¡no grites!. Ese hombre es un psicópata, no lo ves. ¡Basta!". En medio de esa desesperación, y con el miedo de que ellos maten a Derin, la doctora la desatará y buscarán la forma de escapar por una de las ventanas.

Mientras esto ocurre en una casa abandonada en medio del campo, la policía allanará la vivienda que Faruk Günçay (Onur Berk Arslanog) y Nazan Günçay (Namee Önal) tienen cerca de donde vive Asya. Allí buscarán cualquier información que aporte a la causa y se darán cuenta que hay cientos de folletos y volantes con el rostro de Derin, descolgados de la vía pública y escondidos. "Habían sido colocados y distribuidos. Los recogió a todos", señalará el policía.

En el allanamiento, los efectivos verán que Faruk y Nazan tenían mucha vajilla y materiales con el símbolo de ángeles de la guarda, lo que despierta curiosidad. Además encontrarán medicamentos para tratamientos psicológicos. A partir de esto se buscará saber qué médico los indicó.

Luego de esto, la policía se comunicará con Nazan para tomarles declaración. "Están bajo investigación", les dirá un efectivo vía telefónica, generando la reacción de estos para tratar de escapar y acabar lo que empezaron con Derin.