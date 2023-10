"Si no lo admiro, es solo sexo": Julieta Poggio, contundente sobre su pareja

martes, 10 de octubre de 2023 15:16

Julieta Poggio pasó por el primer programa de Lo de Funes en el stream de Telefe y le contó a Robertito cómo está viviendo su soltería.

La actriz de 21 años indicó que estaría con alguien de 30 años como máximo de edad, y enumeró qué cosas le gusta encontrar en un hombre.

"Que tenga personalidad, básicamente. Cuando estoy en pareja me gusta admirar a la otra persona, que esté allá arriba, tenga sueños y que sea independiente. Cuando perdés la admiración por tu pareja... ya está", declaró la ex Gran Hermano que se separó poco tiempo después de haberse reencontrado con su por entonces novio afuera de la casa.

"El sexo para mí es el 80% de la pareja. Si no lo admiro es solo sexo", consideró Juli Poggio en A lo Funes , el nuevo programa del stream de Telefe.

"Es lindo tener piel, se siente o no se siente. Es como una conexión, es difícil de explicar. Hay gente que corta con su ex por eso, yo igual nunca volvería con ninguno de mis ex", le aseguró la actriz a Robertito.