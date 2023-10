Los cuartos de final de "Got Talent Argentina" dieron el batacazo en el rating

martes, 10 de octubre de 2023 00:00

La semana comenzó con todo en la pelea por el rating en el Prime time de la Tv abierta y Telefe mantuvo el liderazgo. Fue justo en el inicio de los cuartos de final de "Got Talent Argentina" que tuvo sorpresas.

El big show conducido por Lizy Tagliani también ganó las redes sociales y no precisamente por los talentos que volvieron a lucirse al escenario. Es que el look de Abel Pintos sorprendió. Con un conjunto negro que dejaba ver un gran tatuaje de Jesús en un brazo, un guante negro y un imponente collar lo llevaron a ser Trending Topic en la red social X (ex Twitter).

Acerca de los participantes, fue el cantante quien tocó el botón dorado para enviar a Fiorella Gerardi, una cantante lírica de 11 años. Lo conmovió no sólo su interpretación sino su historia, ya que reveló que sufrió bullying por el género que canta.

Centrándonos en el rating, "Got Talent Argentina" se impuso con 15.8 y el segundo lugar se fue alternando. Primero lo ocupó "Los 8 escalones del millón" con 7.4 y lo siguió el Bailando, con 6.3. Luego, subió el show de Marcelo Tinelli con 7.6 y Buenos Chicos, la ficción de El Trece con 4.6.

¿La tendencia se mantendrá a lo largo de la nueva etapa del big show de Telefe?