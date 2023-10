"Lo más maduro era...": Nacho Castañares habló de su separación de La Tora

martes, 10 de octubre de 2023 15:37

No va más para Lucila "La Tora" Villar y Nacho Castañares, una de las parejas que se formó en "Gran Hermano" y que, además, trabaja junta en "Fuera de Joda", el streaming de Telefe. El joven estuvo en "A la Barbarossa" y dio sus razones.

“Nos separarnos, pero en buenos términos. Fue una decisión muy madura, así que por suerte estamos bien”, le dijo a Georgina que quiso saber si hubo crisis.

“Tomamos la decisión hace unos días. Lo hablamos y empezamos a pensarlo hasta que lo confirmamos. Nos llevamos muy bien en pareja y laburando estábamos muy contentos, pero desde afuera sentimos que lo más maduro era no estar en pareja por diferentes momentos, para crecer más como persona y aprender a desarrollarnos en otros aspectos”, dijo. Pero esa afirmación no convenció.

Analía Franchín le disparó: "decí la verdad", argumentando que las parejas que quieren desarrollar sus carreras no rompen sus vínculos. “Todo lo que nos pasaba, lo hablamos y un día llegamos a esa charla. No fue que de un día para el otro que uno de nosotros dijo: "no quiero estar más". Eso no pasó”, dijo.

Marcó que el trabajo en "Fuera de Joda" no los afectó y que seguirán con ese compromiso. “Elegimos compartir muchas cosas. A veces cuando terminábamos el programa, en vez de cada uno irse a su casa elegíamos quedarnos juntos”, se sinceró.