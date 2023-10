Eda y Serkan: avance del capítulo de este martes

martes, 10 de octubre de 2023 00:00

Momentos de emociones y sentimientos encontrados atraviesa Eda y Serkan: ¿será que es amor?, la ficción turca de las siestas de Telefe cuyo nombre original es Sen Cal Kapimi. Eda (Hande Erçel) sigue bsucando la forma de que Serkan (Kerem Bürsin) reconozca a su hija y genere algún vínculo con ella. Sin embargo, él necesita tiempo y espacio para pensar en soledad.

En el episodio de este martes, Serkan nuevamente le pedirá a Eda más tiempo para pensar. Pero ella le pondrá una condición: "tienes todo el tiempo del mundo, piensa todo lo que quieras. Pero mientras lo decides no puedes acercarte a mi ni a mi hija".

Luego de pensarlo, mantendrá una charla a corazón abierto con el mar como testigo y allí le confesará que no está preparado para ser padre. "No es fácil decir esto y no debe ser fácil escucharlo. Se que sería muy injusto con Kiraz", le dirá Serkan provocando en Eda un gran dolor.

"No quiero que ella experimente lo que yo sufrí con mi papá. Ella merece una mejor persona, que la pueda cuidar y le de todo lo que merece. Yo no puedo", agregará subrayando que si se trata de lo económico estará presente para que no le falte nada.

"Quién te pide eso. ¿Cómo que apoyo económico?, ¿crees que a Kiraz le puede faltar algo?. Lo que Kiraz necesita es alguien que la apoye. Yo daría el mundo para verla reír y lo destruiría por evitar sus lágrimas. Eso es la maternidad", lanzará ella.

Lejos de esto, Aydan (Neslihan Yeldan) le aclarará a Ayfer (Evrim Dogan) que quiere recuperar el tiempo perdido con su nieta y que hará todo lo que sea posible para ello. En ese momento, llegará Kiraz y le pedirá a su tía que le haga un pastel de helado para su cumpleaños.

Aydan escuchará y le ofrecerá festejarle el cumpleaños con una gran fiesta. La pequeña entrará en el dilema si hacer algo sencillo como le propone su tía o hacer algo más grande como le dice Aydan. "Quiero la fiesta, es más divertido", confirmará la nena.

Más tarde la pequeña tendrá un encuentro con Serkan, sin saber que es su padre, y tendrá un gesto que podría cambiarlo todo.