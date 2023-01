Ariel Rodríguez Palacios hizo una fuerte revelación sobre su infancia: "Me hace mal"

sábado, 7 de enero de 2023 00:00

Este viernes en "Ariel en su salsa", el programa de cocina de Ariel Rodríguez Palacios por Telefe, se celebró la llegada de los Reyes Magos que dejaron regalos para todos en el piso del canal. Como no podía faltar, una de las sorpresas fue para el conductor que lejos a lo que esperaba se llevó un gran susto y terminó revelando un trauma de la infancia.

Todo se dio cuando Mica Viciconte y Nico Peralta recordaron momentos de sus infancias para Reyes Magos e indagaron a memorar al chef, sobre como vivía aquellos días cuando era chico.

En ese momento recordó: "Dormía en un cuarto con mi hermano en una camita al lado de la otra y con una mesita de luz al medio. Al lado de la puerta de la habitación había una escalera que iba a un piso de abajo. Si estaba la puerta abierta, yo veía directo la escalera”.

"Tenía terror. Me levantaba a la noche y me quedaba asustado en la puerta del cuarto de mis viejos, pero no quería moverme porque encima estaba el payaso y sentía que me miraba. Un día... y esto lo juro... sentí que alguien me tiraba de las patas, que estaban para adelante apuntando a la puerta que daba a la escalera”, agregó haciendo referencia a un payaso que lo atemorizaba.

“Alguien me tiraba de las patas, miré al payaso a ver si se había enloquecido. Al día de hoy todavía no sé lo que fue. Creo que me metí en la cama de mi hermano esa noche y sentí mucho miedo. Habrá sido una pesadilla, pero nunca supe qué fue lo que pasó”, agregó sobre aquel momento.

La escalera de noche es fantasmagórica y siempre recomiendo que no les pongan a los chicos una cama que dé directo a una escalera. Es lo mejor si quieren que duerman bien y no se traumen. Lo cuento y todavía se me eriza la piel”, insistió.

Para asustarlo, entre los regalos de Reyes Magos había un payaso escondido que salió que lo dejó estupefacto, provocando las risas de sus compañeros. Después de quedó durante todo el programa.