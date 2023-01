Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este viernes

viernes, 6 de enero de 2023 00:00

Un giro y una sorpresa. Así avanza Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, transita un camino de cambios que irán sorprendiendo a todos.

En el capítulo de este viernes, Faruk buscará la forma de hablarle a Süreyya para que ella lo escuche. Para ello le dejará un reproductor de casette con una cinta grabada. "Voy a susurrar en tu oído. Debo confesar que mi madre me dio esta idea. Vi la sorpresa que nos dio y en eso me inspiré. Si encontraste esta grabación y la escuchas, significa que no estoy a tu lado en la burbuja de amor", comenzará expresando él.

"Daría cualquier cosa por estar ahí. Quisiera poder abrazarte y susurrar en tu oído lo mucho que te amo. Las palabras no bastan para describir lo que siento por tí. Cuando cierras los ojos, qué es lo primero que viene a tu mente. Para mi, tú eres lo primero que viene a mi mente", agregará él.

Por otro lado, Esma hablará con Ipek después de la confesión que le hizo Gülistan. La "sultana" encarará a su nuera y le pedirá explicaciones. "Dime dónde está tu inocencia Ipek. Aún tienes un sentimiento genuino?, ¿sientes algo real por esta familia?. Dime lo que sientes por esta familia o solo por amar a alguien. Lo que te estoy pidiendo es una palabra que venga de tu corazón", lanzará Esma.

Luego reaccionará molesta al ver que la joven la llama mamá: "¿Me llamas mamá?. Si no lo sientes, no lo hagas. No estés creando intriga a la espalda de quien llamas mamá. La única que pone a las personas en contra es precisamente tú Ipek".

Al día siguiente, todos se prepararán para la fiesta de casamiento de Osman y Burcu pero algo pasará en el camino. El novio desaparecerá y su reacción llamará la atención de los hermanos Boran. Pese a que el casamiento está a solo unos minutos, nadie sabrá dónde está ni por qué se ausentó.