"Nos trataron a todos de mugrientos": el enojo de los participantes de Gran Hermano

viernes, 6 de enero de 2023 13:46

Cada 6 de enero se celebra el Día de Reyes a nivel mundial y las expectativas por recibir un regalito está presente en todos, sean o no creyentes religiosos en esta celebración. Y la casa de Gran Hermano no es la excepción.

Es por eso que los hermanitos dejaron sus calzados al pie del árbol de Navidad y pusieron 2 platos, uno con agua y otro con un pedacito de pan como marca la tradición. Tras ir a acostarse, muchos esperaron encontrar al día siguiente con los tradicionales regalitos pero ¡sorpresa!, no sólo que no había nada sino que después Gran Hermano les jugó una broma que cayó mal en algunos participantes.

En la mañana de este viernes los primeros en levantarse fueron Alfa, Ariel y Maxi. En distintos momentos cada uno lo primero que hizo es ir al árbol para ver qué regalos habían en esta fecha especial. Sin embargo, al pie del árbol estaba todo igual como lo habían dejado.

"Yo lo primero que hice fue venir a ver los regalos. Estaba oscuro todavía", confesó Alfa a lo que Maxi confirmó que él también hizo lo mismo pero cuando ya el sol estaba en alto y se levantó. Más tarde Lucila "la Tora" le indicó a Ariel con tono jocoso: "es posible que lo hayan parado en la aduana, los haya revisado. Puede ser que haya pasado eso, me la juego".

Pero cuando el tema de conversación era ¿dónde están los regalos?, la voz de Gran Hermano les informó que todos debían ingresar a sus habitaciones y encerrarse. Sin dar más indicaciones, la orden fue no salir de los dormitorios mientras actuaban. Y ahí vino la sorpresa... aunque no era la esperada.

Es que una vez que estuvo la habilitación para circular por la casa con normalidad, los chicos advirtieron que algo había abajo del árbol y la alegría se dibujó en sus rostros. Sin embargo, ¡todo era una broma!. GH les había dejado elementos de limpieza para trabajar.

"Para mi es una cargada. ¿que nos trataron de mugrientos?", apuntó Romina con notorio enojo a lo que luego agregó: "Para mi es una cargada mal". Paralelamente, Julieta lanzó a Marcos: "primo encima nos hizo levantar".

"Ésta la vamos a cobrar", agregó Alfa a lo que Marcos subrayó: "acuérdense, ahora no vamos a limpiar más".

"Nos trataron a todos de mugrientos", siguió repitiendo Romina a lo que Julieta expresó ilusionada: "tal vez nos digan abran los box que están los regalos".

En otro lado de la casa, Agustín no paraba de reírse de su propia reacción. "Me imaginaba una buena pistola de agua... y había un trapito como el que usamos para la cocina. Al menos Nacho ligó una escoba, hasta buen color tiene. Lo mío era un trapo sucio. Era tanta alegría junta que no me dejó ver bien", agregó entre risas.

El "estratega" de la casa lanzó también: "más vale que haya algo esta noche... había una toalla y un jabón.. cómo jugaron con mi felicidad... me estafaron, devuélvanme la fiesta".

Al recordar cómo fue esa reacción de Agustín, Marcos no podía dejar de reírse. "Iba adelante de todos gritando", señaló sin poder contener la risa.