“No te me acerques, mugriento”: la fuerte denuncia contra Wanda Nara

viernes, 6 de enero de 2023 15:46

"Con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto con vos". Ésas habrían sido las palabras que habría usado Wanda Nara ante un hombre que le pidió una foto en Punta del Este. Así lo contó el periodista Martín Lema, desde Uruguay a Mitre Live.

Las palabras generaron gran revuelo en las últimas horas y una ola de comentarios en las redes sociales. ¿Cómo sucedió todo?

Todo se habría dado mientras Wanda disfruta de unos días de playa en familia en Punta del Este. De acuerdo al diálogo de Martín Lema con Juan Etchegoyen, la ex esposa de Mauro Icardi propició "una supuesta agresión" contra "un fan”. Según detalló, y reprodujo Infobae, un vendedor de remeras se encontraba pintando una casa en la zona de José Ignacio y al ver a Wanda le pidió sacarse una foto con ella.

“Para él Wanda es como una genia, e incluso la termina admirando más que a él”, explicó Lema refiriéndose a L-Gante a quien el obrero es seguidor. Luego continuó: “y ahí fue cuando ella lo mira de pies a cabeza y le dice ‘con esa pinta que tenés de sucio no me voy a sacar una foto con vos, y se fue riendo”.

Carlos Piriz, de 26 años, es la persona denunciante del hecho, y en declaraciones a la prensa aseguró que “con lo que me dijo Wanda Nara me alcanzó, ya no quiero saber más nada, porque me acerqué a pedirle una foto y me dijo ‘no, mugriento, no te me acerqués, mugriento’, y yo no soy nada de eso, y así no se trata a un fan”.

“Yo la sigo en Instagram, en Tik Tok, en YouTube, miro todo sus videos y las canciones de L-Gante”, confesó el joven. Además, aseguró que “yo solo le pedía una foto para tenerla de recuerdo porque siempre quise una foto de ella, y me vio y me contestó también que no me daba la foto porque tenía pinta de plancha, y se subió a un Mercedes y se fue. Me sorprendió la actitud que tuvo, no imaginé que fuera a tener esa actitud”, cerró.