"No me interesa": la tajante respuesta de Viciconte y Cubero sobre el casamiento de Neumann

viernes, 6 de enero de 2023 15:45

Este jueves 5 de enero, Nicole Neumann y Manu Urcera compartieron en sus redes sociales la romántica propuesta de casamiento que el piloto de TC le hizo a la supermodelo argentina, en la playa y acompañados de sus familiares más cercanos. Vestidos de blanco los dos, la rubia respondió que sí y ahora ya preparan su gran boda.

En este contexto, un móvil de LAM buscó a Fabián Cubero, ex pareja de Nicole y Mica Viciconte, quienes se encuentra veraneando en Mar del Plata y dieron una tajante respuesta a la consulta sobre qué opinaban al respecto.

"No voy a hablar, no me interesa. Cero. No voy a hablar de nada. De última no es un tema mío, no me interesa", respondió Mica.

En tanto que el movilero insistió con Cubero, quien también lanzó: "No tengo nada que hablar, estamos con la familia. Gracias, chau. No tengo ganas de hablar".

Posteriormente, el periodista siguió preguntando a lo que Cubero cerró con un contundente "Chau".