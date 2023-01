"Le dijeron que esté atenta": la noticia que le dio la producción de GH a Coti

viernes, 6 de enero de 2023 15:45

Coti Romero, una de las participantes más polémicas de la nueva edición de Gran Hermano, y la última eliminada del reality, estaría esperando una noticia que cambiaría todo, de parte de la producción. Es que en las últimas horas, su padre, Javier Romero, dio una primicia a un medio de comunicación de Corrientes y generó repercusión.

La joven de quien se supo que habría suplicado volver a entrar a la casa, habría recibido una noticia de la producción del reality respecto de un posible ingreso que se daría en la mañana del 16 de enero.

"Les puedo dar la primicia, si se da, se da, sino no. Me gustaría que Coti siga afuera, pero me dijeron que cuando salió, el rating de Gran Hermano bajó mucho y no es lo mismo sin ella", relató Javier en una entrevista para Radio Sudamericana.

"Le dijeron que hay grandes posibilidades, no esta semana, pero le dijeron que esté atenta para la próxima, porque cualquier cosa puede pasar", agregó. "Y ella está enloquecida porque quiere entrar de vuelta", cerró el hombre.

En la última gala de eliminación, la primer salvada fue Camila, quien afirmó que estaba nerviosa y no podía pensar en otra cosa, más que en el resultado de la votación. La joven obtuvo el 0,72% de los votos negativos, tras esta noticia, muchos de sus compañeros quedaron sorprendidos. Por su parte, Alfa, sostuvo que ya conocía muy la instancia, pero confiaba en la gente, fue el segundo salvado con el 5,55%. Más tarde, Daniela fue salvada con el 13,12%.

Cerca de la medianoche, el conductor reveló el nombre del nuevo eliminado de Gran Hermano y generó la sorpresa de todos los participantes. Se trata de Constanza, "Coti" quedó eliminada con el 67,35%. Ariel fue sorpresivamente salvado, y sus compañeros se quedaron sin poder creer lo sucedido.