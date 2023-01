Amor de Familia: avance del capítulo de este viernes

viernes, 6 de enero de 2023 00:00

Momentos tensos se vivirán en Amor de Familia, la ficción turca de las tardes de Telefe. La novela, cuyo título original es Bizim Hikaye, transitará situaciones en las que el amor se pondrá en juego y la sorpresa atravesará a los personajes con información inesperada.

En el capítulo de este martes, Sükran encontrará la forma de escapar del lugar donde la tienen cautiva. La madre de los hermanos Elibol fue capturada por la gente de Ömer porque saben que ella se apropió de los diamantes que robaron. Por eso buscaron apretarla para que confiese dónde los escondió. Sin embargo no hubo una respuesta positiva.

En un momento que ella se quede sola con el guardia, buscará la forma de reducirlo y así poder escapar pero antes aprovechará para llevarse el celular con el fin de poder contactarse con Filiz.

Más tarde, Sükran será buscada por su familia y cuando todos lleguen al pueblo, Ömer la verá y quedará sorprendido. Pero lejos de ocultarse, ella lo desafiará. "Hemos superado muchos problemas porque yo nunca me rindo", dirá la mujer.

Tras estas palabras, Filiz explicará: "unos ladrones asaltaron a mi mamá y después de golpearla la dejaron en la calle". Luego Sükran lanzará palabras con ironía: "que patrón tan bueno tienes Filiz".

Una vez dentro de la casa, Baris se presentará ante la abuela de su novia y buscará conquistarla con miras a formar la familia que quiere tener. Sin embargo la anciana se mostrará negativa. "Somos novios y nos vamos a casar... nos casaremos en cuanto se pueda. Puede estar tranquila", le dirá él.

Pero la anciana será contundente: "jamás, no veo chocolates, no veo flores, no has pedido mi permiso jovencito. No están tus papás".

Lejos de todo esto, Tufan y Tülay hablarán con Zeynep para contarles que quieren adoptarla. "Queremos ser tus padres adoptivos. Queremos que seas nuestra hija", le dirá ella pero sin imaginar que de la pequeña recibiría una respuesta inesperada. "Yo ya tengo un papá Tülay y él me va a llevar con mi mamá", indicará la nena.