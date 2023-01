"Quiero estar en una placa picante": Thiago quiere saber si cuenta con el apoyo del público

jueves, 5 de enero de 2023 00:00

Alexis, Agustín y Thiago mantuvieron una conversación en la habitación de varones, ambos hablaban sobre el juego y las estrategias que tienen pensadas para el futuro del juego. La sorpresa llegó cuando el joven de 19 años remarcó que quiere estar en placa, pero en "una picante" sostuvo el competidor. En la que estén Romina, Alfa y Marcos. Sin embargos, sus "amigos" le dijeron que tuviera cuidado con lo que pedía.

"Quiero ir a placa, pero una bien picante, estoy seguro que si voy contra Marcos voy a perder", comentó Thiago. Conejo por su parte dijo que Romina no es fuerte en el juego, es más bien un nivel medio.

Por su parte, Agustín destacó que Thiago se sentía así porque había perdido la prueba de líder. "Es normal que te sientas así, estas desorientado. Pienso que aún no ténes que estar en placa", destacó. Y afirmó que en los próximos días se vienen las placas duras en el programa.

Más tarde, el "enamorado" de Daniela comentó que "ojalá que esté en placa, me gustaría estar, quiero que me nominen". Alfa le remarcó que iba a cumplir su deseo, entre risas, pero no fue así.

Luego. el joven sorprendió al momento de ir a nominar, ya que le asignó sus fotos a Conejo y Ariel, y de esta manera quedó una placa integrada por La Tora, Ariel, Alexis y Agustín.