Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este jueves

jueves, 5 de enero de 2023 00:02

Un secreto finalmente saldrá a la luz en Nuestro Amor Eterno, la ficción turca de las siestas de Telefe. La novela, cuyo título original es Istanbullu Gelin, generará una sorpresa en la audiencia con una decisión impensada.

En el capítulo de este jueves, Gülistan finalmente hablará con Esma y le confesará el secreto que mantuvo oculto todo este tiempo. La empleada fue la autora del incendio en la cuna por culpa de Ipek y ya no puede sostener más el remordimiento que tiene por eso.

"Señora Esma, la cuna no fue cosa del destino como creen que sucedió. Es decir, no se quemó sola", comenzará expresando la empleada a lo que sin más rodeo sentenciará: "yo la quemé".

Por otro lado, Dilara irá a ver a la madre de Adem para pedirle que se mejore para de esa forma ayudar a su hijo. "La necesitamos más de lo que usted podría imaginarse. Yo la entiendo... siente como si estuviera en un hoyo", señalará la mujer a lo que luego agregará: "Tal vez le parezca que no hay escapatoria pero Adem sigue sosteniéndola y jamás va a dejarla. Si no se cura, Adem se irá con usted al hoyo".

Lejos de todo esto, Faruk irá a ver a Süreyya para conseguir su perdón y explicar lo que sucedió en aquella época que lo engañó. "Vine sin jugar el papel de culpable. Tampoco vengo a calmar tu furia sino a hablarte. A decirte que me harías un gran favor si me escucharas", le explicará.

Pero ella reaccionará con toda su bronca y le pondrá un freno a sus palabras. "No te quedaste sólo con tu ira, sino que la conocí... mereces lo peor. No puedo verte la cara, por qué tuviste que haber venido. Odio todo esto... sal de acá, no te quiero ver", lanzará pidiéndo que se vaya.