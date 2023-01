¡Bomba!: Camila Homs confesó que estaba ebria cuando cantó contra Tini

jueves, 5 de enero de 2023 19:13

En los últimos días, Camila Homs fue grabada en Punta del Este cuando arengó a cánticos contra Tini Stoessel y el polémico video rápidamente se viralizó en as redes sociales.

Sin embargo, en una entrevista para Socios del Espectáculo reveló estar arrepentida de lo ocurrido y confesó que al momento de protagonizar el video, no estaba "ciento por ciento sobria".

“No puedo creer las cosas que salieron a decir. Medio que me mataron. Las imágenes fueron raras pero yo cuando vi los videos que mandaban y escuché los audios, me sentí mal”, aseguró en el móvil.

“En el momento tenía un parlante al lado mío y juro que no escuchaba lo que decía la gente. Por eso en un momento me agarro la oreja porque no escuchaba lo que decían y después cuando escuché los audios me quería morir. Pero bueno, ya pasó”, explicó.

“Me arrepentí. Tal vez si estaba 100% sobria no lo decía. Pero real, no escuchaba lo que decía la gente, tenía un parlante al lado y no estaba al tanto. La gente levantaba las manos y yo también”, finalizó dando por cerrado el tema.

"Oh le le, oh la la, Tini se la co…, Camila se la da", cantaron algunos de los presentes en el lugar donde estaba Camila y que ella arengó entre risas.