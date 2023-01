Alexis "Conejo" busca nuevos aliados en el juego

jueves, 5 de enero de 2023 00:00

Alexis Quiroga "Conejo" sigue triste tras la salida de Constanza Romero "Coti", su novia. El joven se siente solo en la casa y comenzó a buscar nuevos "amigos" en la casa para seguir en el juego, si bien cuenta con la compañía de Maximiliano, siente que debe seguir buscando nuevos compañeros en Gran Hermano.

El participante empezó a acercarse a Romina, la exdiputada, ya que notó que la mujer es fuerte en placa, pero está negado a reestablecer un buen vínculo con Alfa.

"La extraño un montón, pero bueno es parte del juego", comenzó el joven en conversación con sus compañeros. Y sostuvo que "es muy difícil llegar del interior para ser parte de algo como esto, es un sacrificio. Son 1.200 kilómetros por viaje, Coti me contó que quedó debiendo dinero por llegar a Gran Hermano".

En la gala de Nominación, el participante comentó que "mis primeros son para Daniela, los motivos son simples. El domingo tras la salida de Coti, estuve muy mal y se me arrimó Maxi y realmente lo necesité mucho a Thiago, lo sentí distante. Pasó el tiempo, se arrimó nuevamente Thiago, no voy a ir en contra de Thiago".

Además, comentó que el joven de 19 años no se alejó por voluntad propia sino por Daniela. "Es su juego, pero no lo comparte, opté por sacar a Daniela, no voy a cambiar la amistad por nada. No comparto el juego de Daniela", destacó.

Más tarde optó por Camila, y remarcó que su personalidad lo puede perjudicar, ya que maneja mucha más información de la que todos creen.

Además, afirmó que afianzará su vínculo con Maxi y Thiago, sus compañeros de juego desde el comienzo.