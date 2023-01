"Incendiado": cuestionaron a Santiago del Moro por pedir "la paz" en "Gran Hermano"

martes, 31 de enero de 2023 00:00

En "Gran Hermano", las peleas constantes y la intolerancia entre Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo fueron el tema de la gala central del programa. Incluso, superó al invitado principal de la noche, el eliminado Agustín "Frodo" Guardis. Y en su intervención en el conflicto, Santiago del Moro quedó mal parado.

Esto es en opiniones del fandom en Twitter ya que señalaron que en el reality si todos se llevan bien "el programa aburre". Es que el conductor pidió que "como adultos, resuelvan sus diferencias. Disfruten la casa; una experiencia única en la vida. Este es un juego de convivencia y tienen que aprender a convivir".

Pese a su esfuerzo, el conductor no tuvo suerte ya que Alfa no cambió su postura ya que afirmó que Ariel "entró al programa para sacarlo", y hasta se enojó con Romina por responder una pregunta a Santiago. "Yo no hablo de los demás; hablo de mí", disparó Alfa; a lo que Romina dijo: "sólo le respondí a Santi".

Entre los comentarios que cuestionaron al conductor estaban: "Del Moro tratando que todos se lleven bien y no discutan y yo esperando que se arme quilombo, que peleen, ALGOOO"; "Del Moro pidiendo que Alfa y Ariel no se peleen más DÉJALOS QUE SE PELEEN TODO EL DÍA ES GRAN HERMANO NO LOS BACKYARDIGANS JAJAJAJAJ #GranHermano" y "Qué problema tiene Del Moro con el conflicto? No sabe que si no hay conflicto no hay Gran Hermano? Está todo el tiempo queriendo vender que la casa es amor y paz Y NO ES AMOR Y PAZ. Y ESTÁ BIEN PORQUE ES UN GRAN HERMANO, NO LA CASA DE JOHN LENNON", entre otros.