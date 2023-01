"Gran Hermano" se rearma: ¿la próxima placa apuntaría a Alfa?

martes, 31 de enero de 2023 00:00

Walter "Alfa" Santiago y Ariel Ansaldo están en puntos opuestos de "Gran Hermano" y la relación está "imposible". El participante, que ya tuvo discusiones con otros jugadores, se niega a mantener una convivencia pacífica con el comunicador social y las cartas parecen echadas. Sin embargo, eso parece haber deteriorado su imagen en el fandom y también en la casa.

Este lunes arrancó con nuevas peleas entre ambos y en la gala de la noche, Santiago del Moro resaltó el conflicto. "Lo único negativo es la relación que tengo con Walter", dijo Ariel sobre cómo se siente en el reality. "Llegamos a una instancia en la que... convivir sí pero me cansé de remarla. Podríamos resolver las diferencias pero no hay caso. Hasta me voy a sentar en un lugar diferente de la mesa para no verlo a la cara", destacó.

Alfa no dio un paso atrás: "Hay cuestiones que no hay marcha atrás pero cuando la otra persona sigue manteniendo algo, que no es, no hay marcha atrás. Hay cosas en las que soy inflexible. Ariel entró intentando sacarme acá. Nadie le creyó en su estrategia", señaló.

Del Moro expresó que ya no deben sacar "cosas del pasado", en referencia a las diferencias entre ellos y los pedidos de perdón de Ariel a Alfa.

Consultada por el conductor, Romina dijo: "No hay que ser rencoroso en la vida y hay que aber perdonar, No está bueno que se están peleando siempre pero Alfa, no quiere ceder".

En Twitter, el fandom marcó que Alfa podría ser uno de los nombres en la próxima placa, ya que sus constantes peleas no fueron bien recibidas. En contraparte, Ariel se va fortaleciendo. Además, su relación con Camila sigue en el ojo de la tormenta así como sus indirectas a Marcos Ginocchio, uno de los favoritos. ¿Se dará vuelta el panorama en la semana?