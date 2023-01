"No está saliendo lo mejor de mi... es un error tras otro": la confesión de Ariel de GH

lunes, 30 de enero de 2023 13:33

Deprimido y con un ánimo confuso. Así se vio este lunes en la mañana a Ariel Ansaldo, el participante de Gran Hermano que es uno de los más polémicos. El concursante del reality de Telefe viene de días difíciles tras enfrentarse con Walter "Alfa" Santiago y estar prácticamente aislado en la casa.

Este lunes, el concursante nuevamente fue el primero en levantarse y como todos los días se preparó el desayuno y fue a hablar con el público por la ventana del patio. Con la taza en la mano, se dirigió a la gente pero con un aire diferente al que venía teniendo desde que ingresó. Es que siempre tuvo una sonrisa y se mostró optimista (de hecho eso le valió el sello de Arielandia).

Pero este lunes, su humor fue diferente y no lo ocultó. "Me siento por momentos raro, como que no está saliendo lo mejor de mi. Es como si fuera un error tras otro y no me gusta", dijo en un fragmento de su monólogo frente al vidrio espejado del patio y que captó Pluto TV.

Luego agregó: "no se si será 80% de errores y 20% de aciertos en la vida". "Pero ésa no es mi mejor versión pero es la versión que existe", lamentó para luego despedirse de la gente y contar que tratará de cambiar en esta semana y dará un giro a su nominación. "Espero poder hacer una placa un poco más diversa", finalizó.

La pelea

Este fin de semana, Alfa nuevamente cruzó a Ariel con toda la dureza. ”Dijiste que esto se convirtió en Arielandia, y esto es Gran Hermano, esto no es ni Romilandia, ni Arielandia. Son mensajes subliminales. Yo no estoy loco. Desde que vos entraste nada cambió, vos no cambiaste nada. Vos entraste a jugar como el mejor, a aplastarme a mí, a que me echen, aplastar a Romina porque no te daba romero. Entonces vamos a ser claritos”.

Luego Alfa continuó: “A mí me conoce muchísima gente y saber cómo soy pero también necesito mostrar cómo se juega. A mí me hubiera gustado que estuvieras en placa y te hubieras ido. Yo no miento. O te di una oportunidad”.

Ante esto, Ariel le preguntó: “¿Vamos a estar tres veces por día con lo mismo?". Luego le hizo notar que cada cosa que él hace, Alfa se lo recrimina y le causa molestia. "Te molesta si saludo a los pibes, si no saludo a los pibes... dejame tranquilo, si yo no te juzgo a vos por lo que decís. Dejanos de romper las pelotas, si yo no te jodo, te trato de respetar, de charlar, de que nos vinculemos mejor. Trato eso. Quiero eso para nuestro futuro y que se decida cuando se decida”.