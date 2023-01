Con el 50,81 por ciento de los votos, Agustín se convirtió en el nuevo eliminado de Gran Hermano

lunes, 30 de enero de 2023 00:11

Este domingo, se vivió una nueva gala de eliminación en la casa de Gran Hermano, en placa estuvieron inicialmente: Ariel, Agustín, Daniela y Lucila. Los líderes de la semana decidieron que Ariel se convirtiera en el salvado, y por ende dejaron al resto en manos del público. "Frodo" se convirtió en el nuevo eliminado de la casa, y Marcos fue el más afectado por lo sucedido

La particularidad de esta placa es que todos fueron los que tuvieron la oportunidad de reingresar a la casa por elección del público. Ellos conocieron como es la metodología de la casa tanto adentro como en el exterior de la misma. Tal es así, que en la "última cena" pudieron enfrentarse y contar todo aquellos que les pareció bueno, y todo lo que tuvieron la oportunidad de cambiar tras salir del programa.

Sin embargo, esta instancia se tornó bastante dura, ya que una vez que queden eliminados se terminan las chances para volver a la casa más famosa. Todos manifestaron sus ganas de quedarse, pero el "Supremo" decidió que la primer salvada sea La Tora con el 3, 38 por ciento de los votos negativos.

Daniela y Agustín quedaron enfrentados, y cada uno mostró sus ganas de seguir en juego. Cerca de la medianoche, Santiago del Moro reveló el nombre del eliminado y la noticia conmovió a toda la casa, y principalmente a sus vínculos más cercanos.

La segunda salvada fue "Pestañela" con el 49, 19 por ciento de los votos negativos, quien se afianzó en el juego y logró superar al considerado "estratega". Romina y Julieta se levantaron para abrazarla y felicitarla. Solo Alfa y Marcos fueron hasta la habitación para acompañar a "El León" en su salida de la casa.

"Mi sueño no era ganarme la casa y la plata, solo quería ser el mejor jugador de la edición. Los amo, es un juego pero lo disfruté a full", subrayó Agustín. Y le dedicó unas emotivas palabras a Marcos, su confidente en el programa. El joven no contuvo las lágrimas, y le pidió perdón por no salvarlo.

Porcentajes:

Primer salvada: Lucila 3,38%

Segunda salvada: Daniela 49,19%

Eliminado: Agustín 50,81%