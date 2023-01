Video: Ariel se desnudó en el patio de GH y generó repercusión en sus compañeros

martes, 3 de enero de 2023 08:50

Ariel y Alfa no están teniendo la mejor de las convivencias en Gran Hermano 2022. Para peor, el primero tensó aún más su vínculo, ya que se desnudó en el patio enfrente de todos al cambiarse, hecho que le molestó y mucho a Walter.

“Puaj... Loco... en pelotas en el sillón, que asco me da”, se quejó Alfa, mientras miraba lo que hacía el otro participante. “Mirá cómo pone las bolas en el sillón. Puaj... en pelotas en el sillón, qué asco, qué asco que me da”, siguió.

Luego, se enfrentó a Ariel para decirle lo que le pasaba tras ver esa imagen. “Hay que cambiarse en el baño. No podés estar en bolas en el patio...”, expresó.

Sin darle importancia a lo que le manifestó, Ariel le retrucó: “No me hinchas las bolas”. “No, no hincho las bolas... es una cuestión de convivencia. Estás en bolas en una silla que después usan todos. No me gusta usarla”, insistió Alfa.

Así fue el tenso cruce entre Ariel y Alfa: