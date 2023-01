Nuestro Amor Eterno: avance del capítulo de este martes

martes, 3 de enero de 2023 00:00

La traición atravesará este martes a los personajes de Nuestro Amor Eterno. La ficción turca de las tardes de Telefe, cuyo título original es Istanbullu Gelin, tendrá a Süreyya dolorida por el engaño de su marido y a Senem desilusionada de Akif por haber encubierto una traición.

En el capítulo de este martes, Senem está convencida de que su marido la engaña con Gözde y por eso decidió echarlo del departamento. Cuando él llegó, toda su ropa estaba siendo arrojada por la ventana. "Dime cómo te fue con la reunión con Mahmut que claramente se afeita las piernas y la cara", lanzará la mujer notoriamente ofuscada al ser interpelada por él.

"Te vi con mis propios ojos, estabas frente a ella. La vi y la escuché con mis oídos. No me trates de mentir. Vete y sal de mi casa", señalará la mujer a lo que él le aclarará que ella no es su amante y que "jamás" la engañó.

Paralelamente, Süreyya encarará a Faruk para saber quién es Gözde y cuál es el vinculo con él. Pero lo que escuchará de su boca es lo menos esperado. "En el verano, cuando te fuiste del país, Gözde y yo...", comenzará explicando.

Ante las primeras palabras de Faruk, Süreyya entrará en un ataque de nervios que la hará estallar sin medir el lugar, quiénes la escuchan ni las consecuencias.

Por otro lado, se dará un vínculo que nadie imaginó: Adem y Gözde planearán la forma de destruir a Faruk y los Boran.