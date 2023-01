Coti habló en el debate de Gran Hermano: "no traicioné a nadie"

martes, 3 de enero de 2023 00:00

Este lunes, Constanza Romero "Coti" visitó el debate de Gran Hermano y sorprendió a todos los panelistas con su impronta al momento de responder. La joven llegó al lugar con su rosario y comenzó a responder a cada una de las preguntas que le realizaron durante la primer parte del programa.

"Creo que no expliqué todo lo que estaba haciendo en la casa, en las nominaciones si bien brindé los motivos, no logré explicar todo lo que había detrás de eso. Cuando entró el papelito y me dijeron que la jugada que realicé estaba mal, noté que algo marchaba mal", comenzó la participante.

Luego, sumó que "cuando entré desde el día uno remarqué que vine a jugar y si me pasó que me encariñé, pero tenía en mente que era un juego. Sin embargo, cuando realicé la Espontánea en realidad pensaba que a los chicas que le di los votos, no tenían apoyo. Pensaba que iba a ir placa Alexis o yo, pero no quería irme".

Más tarde, la correntina afirmó que tenía la percepción que Maxi era un participante con mucho apoyo desde el exterior de la casa, como pensaba que Alfa y Marcos eran fuertes, al igual que Alexis y Thiago. "Era mucha gente fuerte de la casa con los que no quería enfrentarme aún. Alfa se victimiza con todos, pero siempre le tocaron placas fáciles. Estoy orgullosa de haber quedado eliminada sin haberle sobado el lomo a nadie".

Sobre su personalidad en la "vida real", la competidora sostuvo que "soy celosa, no tanto, pero estando en la casa pesa mucho todo. No me considero envidiosa".

Posteriormente, la joven remarcó que aún no terminó su juego. "Tengo miedo de los gritos, y lo mismo seguí con mi juego", comentó Coti sobre su juego. "Alfa es insoportable pero que yo, no me considero una persona mala", resaltó.

En cuento a la acusación sobre Nacho, destacó que "me dijo que veía a los hombres muy hermosos, y lo percibí como que le gustaba Conejo. En muchas ocasiones no mido lo que digo".

Por último destacó que ella no traicionó a nadie de la casa, y que solo tenía un objeto claro: su juego.

Respecto al incómodo momento con Alfa, comentó que "pude actuar de otra manera, pero tenía el juego tan presente que mi único objetivo era sacar a Lucila, porque consideraba que era una chica fuerte. Veía que querían usar el tema para sacar a Walter, traté de hacer el tema de un lado para que no me afectara".

Por último, comentó que notaron que los nuevos participantes que ingresaron a la casa tuvieron una cercanía con Alfa, pero eso no les importo, ya que su prioridad era el juego y sacar al participante de 60 años.