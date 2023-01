Coti cruzó fuerte a Laura Ubfal: los motivos

martes, 3 de enero de 2023 00:00

Laura Ubfal fue criticada en reiteradas ocasiones por su comportamiento al momento de recibir a los entrevistados en el Debate de Gran Hermano. Sin embargo, en esta oportunidad tras la salida de Constanza "Coti" Romero la panelista mostró su agrado por la joven correntina, pero un malentendido terminó en un cruce entre ambas.

La participante sostuvo en reiteradas ocasiones que ella no traicionó a nadie por el comportamiento que tuvo con sus compañeras. Su única prioridad en el juego era seguir adelante con su plan. Y recordó que en su momento el episodio que protagonizó con Alfa, prefirió no usarlo como estrategia, ya que su único objetivo era sacar a Lucila, "La Tora".

Posteriormente, la panelista mostró su apoyo a la joven y reconoció que en su momento mostró una gran personalidad ante lo sucedido. Pero, luego una pregunta de Laura desencadenó un cruce con Coti, que revolucionó al programa.

"¿Crees que Dios te perdonó todas las maldades que hiciste en la casa?", destacó la panelista. Y agregó que "tiene un puesto un rosario y siempre hablaba con Dios, por eso la gente me pregunta por eso".

Rápidamente, Coti remarcó que "vos tenes puesto el color verde y si no fuera una mujer, como me tratarías". Laura destacó que "hay que aclarar que me dijo lo del color verde pensando que estoy hablando de aborto, y yo no estoy hablando de eso. Entiendo que es Provida y la respeto". Quiero que me responda lo del rosario".

La correntina reiteró que "no hice nada de mala persona, desde el día que entré yo estaba juagando. Le pedí a Dios entrar a ese juego, si iba a entrar por algo malo, no me iba a dejar que lo hiciera".

"Hay veces en las que te pueden salir mal las cosas, pero no por eso sos mala persona", cerró Romero.