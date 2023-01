Amor de Familia: avance del capítulo de este martes

martes, 3 de enero de 2023 00:00

Esta semana en Amor de Familia, los secretos se van develando y nuevas maniobras comenzarán a entramarse entorno a la familia Elibol. La ficción de Telefe, cuyo título original es Bizim Hikaye, sorprenderá con reacciones de los personajes que no se esperarán.

En el capítulo de este martes, Cemil hablará con su madre quien buscará venganza por lo que hizo Filiz con su familia. Por eso, él hablará con la gente de Desarrollo Social para contarle lo que pasó con ella y buscará que le quiten sus hermanos menores. "Haz lo necesario. No quiero que vivan en este vecindario", señalará la mujer.

Por otro lado, la madre de Fikri se irá a vivir a la casa de los Elibol hasta que su hijo le devuelva el dinero que le dio para pagar la deuda de la casa. "No tenemos el dinero, somos pobre pero tenemos mucho amor para dar. Somos una familia y puedes quedarte con nosotros el tiempo que quieras", señalará Fikri.

Ante esto, la anciana aceptará la propuesta de quedarse en la casa a pesar de que no haya una cama para que ella duerma. "Dormiré contigo cariño, hasta que su padre junte lo que me debe. Me quedaré justo acá. Pero tienen que obedecer todas mis reglas, de lo contrario su padre irá a prisión y ustedes a la calle", señalará la abuela de los adolescentes.

Lejos de todo esto, Baris hablará con su madre con la sospecha de que ella está encubriendo a su padre en maniobras delictivas. Por eso le advertirá que no firme ningún documento y que no oculte las cosas que él hace porque podría terminar todo muy mal. "A tí solo te importa el dinero sin saber de donde venga. Pero ten en cuenta que tu también podrías estar en problemas", señalará el joven.

Luego agregará: "es importante saber que no firmaste ningún documento o puso alguna empresa a tu nombre o te pidió guardar algunos papeles. Si las cosas se ponen difíciles te meterás en problemas y no lo buscarán a él sino que te buscarán a tí".

Por otro lado, Ömer le tenderá una trampa a Filiz: colocará cocaína en su casa y esto desatará un grave problema para la familia Elibol.