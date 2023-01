Sorpresa: gritaron en la casa y dejaron un mensaje para un participante

sábado, 28 de enero de 2023 21:48

Gran Hermano se convirtió en uno de los programas elegidos por el público argentino, el reality arrasó con el rating en cada una de sus emisiones. En promedio registró 20 puntos, y logró superar ampliamente a su competencia directa. Desde la producción aseguraron que llegarán nuevas sorpresas para los competidores.

Una de las sorpresas en las últimas horas fue el grito del público desde el exterior de la casa, en esta oportunidad de manera negativa se dirigían a Camila. El accionar de la joven generó críticas en todas las redes sociales, y llegaron hasta la casa para "escracharla" frente a sus compañeros.

"Camila te perjudica", fue el claro mensaje que le dejaron a Walter "Alfa". Más tarde afirmaron que "Romina tiene razón".

La joven se mostró angustiada por los sucedido, y tiene miedo que los competidores comiencen a desconfiar de sus actitudes. Tanto Julieta como Daniela le dijeron que, no debe prestar atención a lo que se dice, ya que esto, en caso de no ser verdad no tiene por qué perjudicarla.

Fue "La Tora" la única que se animó a enfrentarla y aseguró que no le creía ni una sola palabra de lo que decía y afirmó que muchas de las actitudes que está mostrando en los últimos días son similares a la de Coti, ex participante de la casa.