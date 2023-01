La emotiva reflexión de vida de Darío Barassi: "El paso del tiempo es un poco injusto"

sábado, 28 de enero de 2023 11:28

El querido conductor de televisión y actor, Dario Barassi, compartió con sus seguidores de Instagram un momento especial en el que encontró una foto de su niñez en San Juan que lo emocionó. El posteo se llevó más de 100.000 Likes debido a que significó para Darío abrir su corazón y expresar la felicidad que siente por el tiempo vivido.

La foto que decidió postear lo muestra siendo tan sólo un niño, junto a sus primos, celebrando un cumpleaños en su antigua casa. En él mismo encontró gestos de sus hijas y hasta recuerdos que quiso contarles a su esposa y a su madre.

"Ando un poco sensible. El día invita. El tiempo es una cosa de locos. La velocidad, todo parece que fue ayer pero fue hace 30 años. El paso del tiempo es un poco injusto. Todo es un instante. Todo pasa a ser recuerdo, se vuelve intangible. Por suerte uno tiene alma y memoria y algo de eso ayuda a volver los recuerdos en algo más corpóreo", comenzó escribiendo Darío.

Y siguió: "A veces quisiera que el tiempo parara, otras volver para atrás, otras avanzar. Pero por suerte uno no lo controla, estamos obligados al hoy y eso es sano. Igual al corazón y a la cabeza ese límite les chupa un huevo, van y vienen permanentemente. Se escapan, se alejan. Lo bien que hacen. Pienso, hay que ver la manera de que el tiempo no nos gane, hagamos que sea un aliado. Yo soy pro presente y vivir el hoy pero no soy muy amigo de soltar el pasado sino más bien de abrazarlo. Y tampoco solo creo en la proyección del futuro, es muy técnico eso, me gusta que haya una cuota de ilusión, de sueño".

Al momento de describir la foto, detalló: "Esta foto me disparó toda la sarta de boludeces que estoy escribiendo. La casa de la Av. Central en San Juan, ese hogar de piedra que era cucha de nuestra perra Camila, las paredes revestidas en madera que olían siempre a lustrador, esas lámparas de bronce heredadas de un pasado burgués, la facha de mis primos, esos cumpleaños explotados de chicitos, fotos de mis viejos atrás, papas y jarras de plástico con jugo de naranja.Hasta puedo oler la foto. Que lindo viaje. Pero fui más allá. Metí zoom e iba a subir esta foto con algo de humor como el amor por las papas se tiene desde el nacimiento o no se tiene. Pero algo le gano a las papas".

"Le mande la foto a mi mujer porque esas manos son las de Emilia, esa nariz es la de Inés, esa mirada es la Pipi de acá a Japón y la boca es mi chinita menor. Y también la mande la foto a mi vieja xq ese buzo gris lo usaba e inmediatamente jugaba a ser un elefante extendiendo la manga por sobre la mano, y aparte le marque su budín de Limón recordando que es el eterno manjar de mi vida. En fin, que bueno que la cabeza y el cuore no entiendan del tiempo y sus límites y se permitan ir y venir, abrazar para atrás y soñar para delante".

Antes de finalizar y como es típico en él, apeló al humor para cortar con la melancolía y dejar alegría en sus fanáticos. "Párrafo aparte, papas las amo desde y para siempre", cerró.