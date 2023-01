Marcos lloró en Gran Hermano: "Esta vez tenía muchas ganas"

viernes, 27 de enero de 2023 15:10

Marcos y Romina sin dudas quedaron afectados después de la decisión que tomaron como líderes de la semana en Gran Hermano, de salvar a Ariel de la placa y dejar de cara a la eliminación del domingo a Daniela, Lucila y Agustín.

La mayoría de los participantes, tras conocer el anuncio, le preguntaron a Romina el por qué de la decisión y ella no aguantó su angustia y nervios al ver que alguna de las mujeres tiene chances de irse. En tanto que Marcos tampoco la pasó bien y al hablar con Agustín no pudo contener la emoción.

"Te salvé una vez nomás", le comenta Marcos Agustín mientras mantenían una charla en el patio de la casa. "Para mi es un montón, nadie me salvó", le dijo Agustín a su amigo, a quien ya notaba conmovido.

"A mi tampoco, pero bueno, esta vez tenía muchas ganas de salvarte primo, sorry por no poder", expresó Marcos. "No pasa nada, lo que importa es otra cosa, eso me deja contento", le dijo "Frodo", para hacerlo sentir un poco mejor.

Mirá el momento: