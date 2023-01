"No lo dejes hablar": Alfa arremetió nuevamente contra Ariel en Gran Hermano

jueves, 26 de enero de 2023 20:50

Se acerca una nueva gala de salvación previo a la próxima eliminación en Gran Hermano y los nominados se preparan antes de conocer a quién sacarán de placa Marcos y Romina, los líderes de la semana.

En ese contexto, Alfa y Agustín mantuvieron una conversación privada en la que opinaron sobre las posibilidades de salvación y hablaron de Ariel. Pese a que en el cumpleaños del sexagenario hubo un aparente acercamiento, Alfa lo volvió a nominar y esta vez advirtió a Agustín sobre la actitud para mantener con él.

"Si no la salvan a la Tora, van a salvar a Dani", comienza diciendo Agustín en la charla. "O a Ariel", menciona Alfa. "No, a Ariel no, ni él ni yo tenemos chances de salir de esta placa. Vamos a estar el domingo los dos, para mi la Tora es a quien salvan", adelantó "El león".

En ese momento, Alfa advirtió a Agustín para que en la cena de nominados Ariel no tenga muchas chances de expresarse. "Mañana no lo dejes hablar en la cena", le dice Alfa. Ante su expresión, Agustín le asegura que él respeta a Ariel y que presiente la misma actitud por parte del compañero.

Mirá el momento: