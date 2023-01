Amor de Familia: Quién es Selim, el nuevo personaje que cambiará el rumbo de la historia

jueves, 26 de enero de 2023 00:00

Amor de Familia, o como se llama en su idioma original, Bizim Hikaye (Nuestra historia), es una de las novelas turcas que conquista las tardes de Argentina a través de la pantalla de Telefe. En este contexto, un nuevo persona ingresará a la serie y cambiará el rumbo de la historia entre Filiz y Baris.

La joven transita un nuevo difícil momento en su vida con sus hermanos y su padre en el medio, y en ese contexto, una nueva figura masculina aparecerá para marcarla de una manera diferente. Se trata de Selim Tekin, un joven que de a poco irá introduciéndose en su entorno hasta llegar a conquistarla.

Selim es un personaje protagonizado por el actor turco Murat Danaci, reconocido en un país por tu gran talento artístico y por descender de una familia de actores, incluidos sus padres. Según su biografía, Murat tiene 46 años y nació en Manisa, Turquía. Según medios internacionales, sus padres lo encaminaron en el mundo del teatro al notar su destacado talento actoral desde niño.

Su experiencia en el mundo de la actual, lo llevó a protagonizar personajes en al menos 11 obras de teatro y 10 series de televisión turcas. Todo ello fue tras graduarse del Conservatorio Estatal de la Universidad de Anadolu. Actualmente, Murat tiene un hijo de 7 años, Can, con quien pasa gran parte de su día a día y con quien ha demostrado sostener una sólida relación.

El personaje de Selim fue uno de sus mayores papeles en series de televisión, junto a sus actuaciones en "Ask Yakar" (2008), "Hesaplasma" (2009), "Kalp Agrisi" (2010) y "Beni Affet" en (2011- 2012).

Este miércoles se vio como Baris y Tufan tuvieron un duro enfrentamiento. "Veo que estás alterado. Mejor que te vayas de aquí. Este es un hospital, ¿entiendes? Yo soy doctor. Tengo muchos pacientes y nadie tiene por qué escuchar todas tus groserías. ¡Vete de aquí!", le dice el joven.

"No tan rápido. ¡A mí no me hables de groserías, Baris! Yo te consideré más que a cualquier amigo. ¡Hasta te dejé ser parte de mi familia! Confié en que cuidarías a quien es como mi hermana", dispara Tufan, confundido e indignado. Y Baris reaccionó de la peor manera: "¡No debiste hacerlo! ¿Me preguntaste? ¡Qué pensabas Tufan! ¿Qué iba a hacerlo teniendo este estilo de vida? ¿Qué iba a ser feliz con ustedes? Te lo digo directo a los ojos: me divertí. ¿Entendiste? Me divertí. Dejame tranquilo y no vuelvas".