Nuestro Amor Eterno: una humillación redobla la venganza en el capítulo de este miércoles

miércoles, 25 de enero de 2023 00:00

Los problemas siguen para la familia Boran en "Nuestro Amor Eterno" (Telefe). La torpeza de Ipek es aprovechada por Ülfet para humillarlos por sus problemas de dinero. Los rencores del pasado no les dan paz.

Ipek queda al descubierto tras haberse ido de la tienda de la millonaria tía sin pagar. La mujer llegó en el momento de la cena y la expuso. "Me hubiera gustado verte hoy que fuiste a la tienda. Disfruta de los vestidos y ensúcialos mucho, querida. Me agrada conocer a una chica que le gusta comprar prendas de alta calidad", le dice a la joven, que se queda sin palabras.

Ülfet decidió ofrecerles un préstamo, mientras se logra vender el terreno. "No entendí a qué fue Ipek, quizás quiso informarme de su problema. No la regañen, es muy joven", dijo. Ante eso, Esma toma el ticket de la deuda y asegura que le pagarán.

Fikret regaña a Ipek por ir con la enemiga. Tras una discusión, la joven le confiesa que quería vestir bien y que ella nunca lo condenó por sus errores.

En tanto, después de que Adem la encontrara, Dilara no quiere quedarse con los Boran para no causarles más problemas. Faruk le propondrá que se vaya con Osman para que su esposo no siga rastreándola a ella y su bebé.

Por otra parte, Esma sufre por las reacciones de Ülfet y por estar en sus manos, por la operación de venta del terreno. En tanto, Faruk quiere defender el honor de su madre y buscará la manera. Además, sospecha que pueden caer también en las redes de Adem. También, teme que Adem vuelva a increpar a Sureyya, como una forma de llegar a Dilara.

Mientras tanto, la fortaleza de Ülfet flaquea cuando la sorprende una visita. La empresaria queda en shock cuando le avisan que Galip Selimer fue a verla. "Los viejos amigos son bienvenidos", dijo. ¿Qué pasará entre ellos?