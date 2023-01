Amor de Familia: el rencor y la decepción marcarán el capítulo del miércoles

miércoles, 25 de enero de 2023 00:00

Nada es sencillo en el intento de Filiz de vivir con todos sus hermanos en "Amor de Familia" (Telefe). Kiraz y Fikret extrañan vivir con su papá en la mansión y las comodidades de una vida con mayores lujos. La decisión de la joven de no dejarlos regresar marca un quiebre con ellos y a eso se suma la decepción por la nueva vida de Baris.

Hikmet intenta hacer reflexionar a sus hermanos menores. "Melek (pareja de Fikri) es una mujer enferma, Kiraz. Cuando ella se muera...". Y la niña increpa: "ella ya pensó en eso con anticipación. No nos dejará desprotegidos". El joven insiste: "Melek no está en condiciones de hacer planes. Yo sé bien lo que les digo. Me van a recordar cuando eso ocurra. Filiz sólo tiene una prioridad y es protegerlos". La niña asegura: "nosotros no queremos su protección".

Además, se abre otro frente. "Filiz, mira, estoy molesto por la forma en la que te trataron y estoy pensando en una solución. Se bien que no podemos denunciar a Savas por burlarse y jugar con tus ilusiones pero vamos a denunciar a su padre", le dice Selim a la joven por teléfono. "¿Cómo lo haría?", consulta ella. Apunta a que fabricó pruebas falsas en su contra para enviarla a prisión. "Por cinco meses te dañó material y moralmente. Podemos denunciarlo por esa razón y pedir una compensación", afirmó.

"¿Dice que va a pedirle dinero al padre de Baris? No necesito su asqueroso dinero. Muchas gracias, abogado", señala ella, convencida.

En tanto, Baris y Tufan tienen un duro enfrentamiento. "Veo que estás alterado. Mejor que te vayas de aquí. Este es un hospital, ¿entiendes? Yo soy doctor. Tengo muchos pacientes y nadie tiene por qué escuchar todas tus groserías. ¡Vete de aquí!", le dice el joven.

"No tan rápido. ¡A mí no me hables de groserías, Baris! Yo te consideré más que a cualquier amigo. ¡Hasta te dejé ser parte de mi familia! Confié en que cuidarías a quien es como mi hermana", dispara Tufan, confundido e indignado. Y Baris reaccionó de la peor manera: "¡No debiste hacerlo! ¿Me preguntaste? ¡Qué pensabas Tufan! ¿Qué iba a hacerlo teniendo este estilo de vida? ¿Qué iba a ser feliz con ustedes? Te lo digo directo a los ojos: me divertí. ¿Entendiste? Me divertí. Dejame tranquilo y no vuelvas".

Una dura pelea se desata entre ellos. ¿Será el fin de esa amistad?