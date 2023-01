Quién es la abogada con la que Gerard Piqué habría engañado a Clara Chía Martí

martes, 24 de enero de 2023 08:22

El ex futbolista Gerard Piqué está envuelto en otro escándalo. Luego de su separación conflictiva con la cantante Shakira, ahora se dio a conocer que le habría sido infiel a su actual novia, Clara Chía Martí, con una abogada llamada Julia Puig Gali.

“¿La conocés, Gerard? Luego que no te extrañe que Shakira te tire el mundo entero encima tuyo”, expresó el periodista Jordi Martín al revelar la infidelidad del español con la joven que, además, es la prima de un ex compañero de Piqué en Barcelona, Riqui Puig.

Puig Gali es una letrada que tiene un máster en derecho penal económico. Ella habría trabajado en el millonario divorcio con la colombiana.

Piqué y Puig Gali se habrían conocido hace dos o tres años y hay testimonios que marcan que se los vio juntos en boliches. “Siempre se iban por separado, pero luego se fueron a una zona aparte. Primero ella y al rato, él. Como si quisieran que nadie los viese entrar juntos. Todos sabemos lo que pasó allí dentro”, sostuvo un testigo anónimo en Socialité.

Producto de todos los rumores de un supuesto romance con el ex defensor campeón del mundo, la joven abogada de 24 años tuvo que cambiar su cuenta de Instagram, ya que le bloquearon la poseía anteriormente.

Las consecuencias de una nueva infidelidad de Piqué

Medios españoles informaron que Piqué y Clara Chía Martín están atravesando una fuerte crisis en su noviazgo. Parte fue por esta infidelidad, pero otro tanto se debe a una de las frases que incluyó Shakira en su canción con Bizarrap.

“Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques”, dice parte del tema. Ese fragmento le hizo ruido a Martí y los habría distanciado.