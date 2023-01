En su cumpleaños, Alfa apuntó a la producción de "Gran Hermano": "esto la gente no lo ve"

martes, 24 de enero de 2023 19:06

Walter "Alfa" Santiago está de cumpleaños en "Gran Hermano" y tras cumplir con la prueba de fingir que se iba de la casa, tuvo sus regalos.

Compartió una paella con los "hermanitos", una película sobre automovilismo y esta tarde, compartió una torta de cumpleaños. Fue en ese momento que quiso hablarle a la gente, con un mensaje particular. "Quiero que sepan sobre lo que no se ve (en la televisión). Quiero agradecer las cosas que no ven", anticipó.

Puso en valor el trabajo de la producción del programa, sobre todo cuando tuvieron problemas de salud. "Si nos sentimos mal, en menos de dos minutos nos dan atención. Nos traen los remedios, los antibióticos... esto los espectadores no lo vieron ni lo ven pero nosotros lo vivimos", expresó Alfa.

Y recordó: "cuando me lastimé la pierna, en uno de los primeros desafíos, vinieron los médicos y me inyectaron. Vinieron dos traumatólogos y un kinesiólogo. Es lo mismo con todos y hay que decirlo".

Los hermanitos brindaron con una copa de vino y Alfa recibió un auto de juguete como regalo. Después, fueron a descansar a la espera de la definición de la prueba del líder que dará doble inmunidad. Las duplas que se enfrentarán son Alfa- Nacho y Romina- Marcos.