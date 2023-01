Daniela, ¿otra vez en pareja en GH?: Sospechan por su vínculo con un compañero

martes, 24 de enero de 2023 14:30

En las últimas horas, Daniela quedó en el foco de las conversaciones dentro de la casa de Gran Hermano, ya que resaltaron que estaría teniendo un vínculo muy cercano con uno de sus compañeros y la relación no pasó desapercibida.

El que hizo comentarios y levantó sospechas sobre la situación fue Ariel quien le preguntó a Julieta si su amiga estaría teniendo una relación amorosa con uno de los jugadores, amante de las estrategias en el reality. Se trata de Agustín, con quien fue vista muy cerca.

Este martes, tras jugar la primera parte de la prueba del líder, Julieta le contó a Daniela sobre una pregunta que le hizo Ariel y que provocó la atención de la joven. "Ariel se sienta al lado mío y me dice '¿Se arma una nueva parejita acá?'. Sí, ayer estuvieron hablando en la pileta... Le digo: 'Ari, no, nada que ver'. Y me dijo: 'Acá pasa de todo, ayer los vi hablando en la pileta'", contó Julieta sobre su conversación con Ariel.

Daniela, sorprendido aseguró que las sospechas de su compañero le parecían "un montón". "Flashea cualquiera el chabón", agregó Julieta entre risas. "Aparte qué se piensa, que vas a estar un día con Thiago y otro día con Agustín... raro", agregó la joven.

"No me gusta eso", aseguró Daniela que se mantenía callada en la conversación. "Dani, Agustín te re busca, para mi lo tenés que frenar un poco", añadió Poggio. "Para mi también porque no se debe ver lindo", aseguró Daniela.

Daniela destacó que desde que se fue Thiago, Agustín le insinuó en broma casarse con él ya varias veces y destacó que le dijo que debían hablar "seriamente". También les contó a las chicas que en la mesa de luz donde decía "Thiago y Daniela", borró el nombre de Thiago y le agregó Agustín.